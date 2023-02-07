中華民國籃球協會表示，為達到籃球技術訓練一致化，以及教學系統化的目標，協會將於3月3日到5日舉辦籃球技術訓練講習會，邀請美國籍NBA知名訓練師亞金森（Mike Atkinson）來台授課，課後測驗合格者中華籃協也會核發技術訓練師證照。

籃協指出，這是今年首度舉辦籃球技術訓練講習會，即日起開放報名，年滿18歲以上具高中學歷，對籃球技術訓練有興趣者，以及曾經或實際從事籃球技術訓練相關工作經歷者均可報名參加，未來技術訓練講習將列為定期舉辦，邀請國內外優秀師資進行授課，帶給國內訓練師系統化、一致化的訓練模式，培養更多籃球專業人才投入各層級球隊服務，地點在晧宇國際莊敬籃球館。

亞金森是美國知名運動表現教練，也是職業籃球員技術訓練優秀師資，具有15年以上的專業資歷，合作超過百位NBA位球員，在休賽季期間為球員規劃完整訓練計畫，協助球員在運動技術表現上的成長，籃協希望透過這次合作，為國內籃球技術訓練帶來更多更好的收穫。

亞金森這次來台，將提供台灣各級籃球教練及技術訓練人員為期3天的完整課程，包含技術、身體與體態、觀念與策略、心理四大層面進行授課，課程結束後進行學、術科測驗，合格學員將由本會核發籃球技術訓練師LEVEL1級證照。