國民黨前主席連戰今天發表《連戰回憶錄》新書，黨主席朱立倫致詞時表示，連戰在台發發展的包含保衛台灣、建設台灣、民主台灣與和平台灣的4個階段都扮演重要角色，尤其是民主台灣與和平台灣階段貢獻更是卓著。

朱立倫表示，連戰開啟兩岸和平之旅後，國民黨堅持走對的路，就是要愛這塊土地，兩岸和平努力，讓兩岸民眾能過好日子、安定和平的日子；明天黨副主席夏立言要去訪陸，雖民進黨抹紅、攻擊，但國民黨會堅持做對的事。

朱立倫引述連戰在新書中指出，當國民黨失敗、挫折的時候，就是中華民國最灰暗、挫折的時候；當國民黨能夠重新團結奮起的時候，就是中華民國能夠重新起飛、奮起的時候。朱允諾，國民黨一定要秉持這個原則，重新團結奮起。

朱立倫也提到，故總統蔣經國在任時栽培青年，連戰連戰也深受影響，對年輕人也不遺餘力的栽培，像他第一次要參選立委時，要通過黨內提名非常困難，當時連就說要給年輕人機會，國民黨要有年輕新世代，「謝謝連主席」。

朱立倫說，民國90年決定要回台大任教、要離開政壇，當時被連戰與秘書長林豐正鍥而不捨叫去罵三、四次，所有種話都講，還嗆說你以為我沒有教過書嗎？但也因為這樣，之後才有桃園朱立倫。

朱立倫也喊話表示，年輕人不要擔心，國民黨一定會栽培、支持更多的年輕人；國民黨要堅持原則，要一代比一代強，要培育更多新世代。