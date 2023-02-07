為推動月經平權，台北市政府去年補助就讀北市國中的女學生生理用品，每個月可至萊爾富兌換價值200元的衛生棉、棉條或護墊。北市教育局規畫，今年3月起將新增統一及全家便利商店兌換通路，共1578家門市可供選換，補助對象也擴大至國小5、6年級女學生，預估將再有約2萬學生受惠。

教育局說明，國中及國小5、6年級女學生每月可透過登入教育局親師生平台帳號登入領到2張兌換券，每券價值100元、兌換期限2個月，各通路商可兌換品項至少10種衛生棉、護墊及棉條等生理用品，採1券1物兌換方式，不找零、不補差額。

教育局副局長陳素慧指出，為照顧更多女學生，本次生理用品補助政策不只增加兌領通路，也擴增補助對象及生理用品種類。至於未來是否將補助對象擴增至高中女學生，則須再研議。

台北市國小家長聯合會總會長、國小家長官雲說，現今大部分國小生會在5年級、6年級時迎來生理期，卻對於月經來潮的正常生理現象感到害羞，北市府未來將補助免費生理用品，再加上學校及導師宣導，相信這種正向經驗會使女孩子逐漸改變想法。

她提到，孩子就讀的國中會將免費領取生理用品相關資訊彙整成懶人包，由家長會透過通訊軟體，轉傳到各班代、班級群組中，讓家長知悉資訊，導師則會實際向孩童宣導、鼓勵。待新政策施行後，也會利用相同方式讓家長及孩童知道。

身兼台北市家長協會理事長的國小家長胡語姍則表示，她身邊不少家長都會為孩子準備生理用品，加上台北市家庭經濟狀況較好，女學生恐怕不缺生理用品。

她強調，其實國小高年級生最熱門話題是「破處」，希望在校園推動月經平權的同時，也同步教導學童正確的生理知識與性別概念，讓健康教育更加活潑、貼近學生需求。