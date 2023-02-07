雲林縣台西鄉海口生活館無人經營，淪為流浪狗聚集點。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉「海口生活館」因經營團隊契約到期，只能暫停營業，春節期間不少遊客造訪敗興而歸，更淪為流浪狗聚集點，雲林縣政府建設處7日表示生活館將配合「綠色智慧漁業產業園區」開發，規畫成園區服務中心，由嘉義大學漁產相關科系協助營運，待經濟部工業局核定後即可進行整建。

「海口生活館」於2014年正式營運，以環境教育、漁人體驗為主題，希望打造台灣西海岸生態主題館，採招標方式由民間團隊負責經營，但因營運不易，至今已停擺近半年，由於無人養護，現場雜草叢生、設備毀壞，還有10餘隻流浪狗在此聚集，成為流浪狗的樂園。

建設處處長李俊興表示，生活館位於台西海園，屬經濟部工業局的工業用地，之前以生態館方式經營，主管單位為縣教育處，去年底轉交建設處，規畫將台西海園周邊打造成「綠色智慧漁業產業園區」，因此生活館將轉變成為產業園區服務中心，負責服務日後進駐的企業廠商。

李俊興說，產業園區將結合綠能與地方漁業，一方面發展光電產業，一方面讓漁民持續養殖，生活館的階段性任務已告一段落，未來將由嘉義大學漁產相關科系營運，協助漁業永續發展，同時藉由光電產業的引進，讓台西地區有更多元的發展，進一步帶動地方經濟。

台西民眾指出，海口生活館曾舉辦海洋音樂祭、膠筏比賽、溼地生態導覽解說等活動，但地處偏遠，只有假日才會有遊客，平日幾乎都沒人，轉型為產業園區服務中心，或許能帶來新契機，希望相關單位盡速活化生活館，不要淪為蚊子館、流浪狗據點。