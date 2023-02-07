國民黨前主席連戰今天發表《連戰回憶錄》新書，前總統馬英九致詞時提到，對連的栽培感念不已，2004年連競選總統時，不但全力支持，還擔任競選總幹事；8年總統任內也連續5年派連戰擔任國家代表出席亞太經合會（APEC）年會。

馬英九表示，連戰不辭辛勞為國家的奉獻，貢獻卓著，這次將從政生涯撰述成書，將是認識我國政經背景與兩岸交流的重要著作。

馬英九說，2005年連戰出訪大陸的波冰之旅，會晤當時中共領導人胡錦濤，促成的五項願景後來成為國民黨政綱，對兩岸關係和平發展影響甚大，連當時在北京大學的演講更是膾炙人口，傳頌一時。

馬英九表示，台北市立動物園大貓熊就是連戰訪問大陸時獲贈送，到他擔任總統後才運來台灣，至今都是全國人民的寵物，是連的貢獻與給小朋友的最大禮物。

馬英九指出，他擔任公職後，對連戰最深刻的印象，就是連在每個職位上都留下優異政績，像1988年擔任外交部長時，與3個國家恢復邦交，與4個國家建立邦交，等於任內曾家7個邦交國。

馬英九揶揄，反觀蔡英文總統上任近7年來，已經丟掉8個邦交國，現在是中華民國建國以來邦交國最少的時候，去年九合一選後，民進黨說內閣要改組、整頓，但外交部長卻文風不動，這種毫無政治責任的做法，讓他感慨萬千。

馬英九回憶，1993年連戰任命他為法務部長，充分授權，在立法院總質詢遇到政治議題都會要他上台答覆，每次看到他上台與立委唇槍舌戰，連也樂不可支。

馬英九說，有次他與時任立委的呂秀蓮在議場互槓，呂說一九九五年閏八月一書妖言惑眾，要求政府立刻取締查禁，當時他被連要求上去回應時說，呂當年因美麗島事件捍衛言論自由受好評，如今卻建議政府查禁出版物，讓人恍如隔世。

馬英九也提到，1993年縣市長與縣市立委選舉，連戰交代法務部要針對不良選風徹底查察賄選，最後在884位縣市議員候選人，檢察官起訴430位，將近五成，桃園近九成，成果驚人，大大促進選風改善與法治尊重。

馬英九說，1996年前總統李登輝主政時治安敗壞，連續發生劉邦友、彭婉如與白曉燕等3大震驚社會殺人案，民怨沸騰，當時台北市有5萬人走上街頭抗議，還用雷射光把抗議兩字打在總統府牆上，他身為督導治安的政務委員即主動引咎辭職，下台負責，這是非常重要的發展。