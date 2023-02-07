隋棠遭控放任小孩噪音擾鄰！ 竟回「你們早點起床」 @chinatimesent

女星隋棠外型亮眼，2002年以模特兒身分進入演藝圈，之後轉往戲劇領域發展，2010年主演電視劇《犀利人妻》一炮而紅，並入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。近年她結婚後將步調放緩，時常會透過社群平台分享與家人的生活，好媽媽形象深入人心，沒想到近日隋棠遭鄰居爆料噪音擾民，網紅陳沂也提出見解，建議隋棠要跟周杰倫學習。

據《鏡週刊》報導，藝人隋棠大直社區的鄰居控訴她放任小孩在深夜製造噪音，多次勸說無果，甚至還被嗆聲，鄰居A先生因此需要看身心科，隋棠的先生則表示對方騷擾家人，曾對他們咆哮嚇到隋棠和孩子，目前鄰居A先生已對隋棠夫婦提出民事告訴。

事件曝光後，網紅陳沂發表看法：「像是這種噪音騷擾，有時候是真的吵，但也有時候是鄰居比較敏感。」她提到鄰居爆料小孩從早吵到晚，早上6點就能聽到奔跑和彈琴的聲音，且一直持續到深夜，向隋棠反應後卻得到「你們就跟著早點起床囉！」的回應，陳沂強調雖然只是鄰居單方面說法，「但如果是從六點多開始吵，真的是劇烈精神折磨欸。」

她表示自己都是睡到中午，有時候遇到施工，持續一陣子就容易感到精神暴躁，直呼：「更何況長期下來，每天六點多被吵起床是要逼死誰」，陳沂也建議家長要約束小孩避免擾鄰，如果無法約束就要搬到隔音好的地方，「像周杰倫那樣，半夜彈鋼琴網友說這樣會擾鄰，他霸氣說我沒有鄰居」。