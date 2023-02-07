台灣好手王柏融去年球季結束後與火腿隊簽下育成合約，今年改穿199號球衣以育成選手身分繼續在日本打拚，他表示，決定再留日本的原因很簡單，就只是想要有個機會，「有機會留在這裡就是還有機會往上爬，希望能再次拚上支配下球員，沒有為了什麼。」

王柏融2019年轉戰日職，與火腿簽下3年總額400萬美元的合約，2021年打出旅日生涯年，95場出賽敲出61支安打包含9轟、貢獻48打點，季後獲得球團續約1年。

不過去年球季王柏融多半時間都待在二軍，一軍僅出賽15場、敲出2支安打，打擊率不到一成，季後未獲續約，但在去年12月時確定與他簽下育成合約，新球季將改披199號球衣。

王柏融表示，自己決定續留日本沒有為了什麼，留在日本就是有機會往上爬，自己也希望能夠趕快升上支配下球員，從3位數球衣背號改為雙位數，「眼下當下就是感快升上支配下，這是最近的目標，升上去後再來談接下來的目標。」

去年多半時間都待在二軍，王柏融坦言一開始也會不熟悉，「但不管做什麼就是配合球團，把自己做好，不管什麼方式都一樣，都是為了球隊、幫球隊贏球，這就是球員的價值。」

王柏融也提到，去年球季中自己不是很理想，找不到好的方向就越打越糟也越想越多，但現在有了好的方向，一切也步入正軌，希望藉由比賽盡量去調整狀態。