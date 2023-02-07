台北市的國際姊妹市馬紹爾群島馬久羅市長及外賓，7日走訪譽有「藍寶石」美稱的陽明湧泉，除品嘗純淨湧泉外，也在導覽下對陽明湧泉的供水、維護以及城市觀光，有更深入了解，北水處表示，盼分享藍寶石湧泉兼具古蹟維護、觀光、供水的成功經驗，做好城市外交。

北水處表示，本次造訪北水處陽明湧泉的國際貴賓為馬紹爾群島首都馬久羅市長Ladie N. Jack一行3位國際貴賓，透過北水處專業人員解說，讓他們得以了解該處同時維護古蹟及維持供水的努力，以及在不影響供水及當地生態環境的限度下，適度開放民眾參訪的用心。

馬久羅的Jack市長表示，馬紹爾群島沒有山，來訪台北五次，今日是他第一次看到瀑布，也對整座供水系統能維持這麼久、這麼好，感到相當讚賞。本次藉由姊妹市市長及外賓來訪，讓北水處得以將設施的古蹟維護、民生供水及城市觀光一舉三得的經驗分享給姊妹市、做好城市外交。

北水處補充，陽明湧泉為該處權管的水源設施，隸屬於市定古蹟「草山水道系統」的一環，系統建立於1932年3月，直至今日仍持續供應士林地區用戶用水，因其泉水在光線折射後散發如藍寶石般的透亮光芒，而有「藍寶石泉」美稱。