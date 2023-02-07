市議員吳進昌指出，觀音區民族路591、710巷路口，是許多工業區就業者通勤路線。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區隨草漯重劃區發展，加上既有觀音工業區及大園工業區等就業人口，且桃園航空城不少搬遷戶也搬到觀音，截至今年1月人口已突破7.3萬人，人車潮增多，使現有道路交通號誌需改善處也引發用路人關注。民代接獲許多相關陳情，近日邀集桃市府交通局等單位會勘，評估改善空間，盼維護用路人安全。

市議員吳進昌表示，剛上任1個多月時間，接獲來自各里交通相關陳情案，目前手頭上超過20件案子處理中，代表民眾對道路安全十分重視，近日頻繁邀集相關單位辦理會勘。

吳進昌指出，例如新華路於上下班尖峰時段車流量相當大，因雙向路幅不寬，若有駕駛臨停在民宅前路邊，不僅阻礙出入，也恐影響駕駛視線；民族路與591、710巷路口，是許多工業區員工通勤路線，因夜間光線不佳且缺乏明顯警示措施，常發生車禍；另在大觀路三段、富春路及富忠路口，因兩邊路口狹窄，僅富春路口設有閃燈，也偶有交通事故，許多居民盼改善交通號誌或標線，否則每次行經都險象環生。

對此，交通局說明，經評估觀音新華路一段510號前雙黃線，因位處彎道且車速快，不建議調整為黃虛線，故維持現況；民族路與591、710巷申設號誌案，路口號誌未符合設置標準，擬先畫設慢標字警語，另請警方評估增設警示燈，提高道路夜間辨識。

交通局提到，大觀路三段、富春路及富忠路口申設號誌部分，由於流量未達設置標準，另有關標誌標線改善為公路總局路權，已轉達公總後續評估。