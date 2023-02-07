群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，低碳投資是近年來全球新興趨勢，在各國政府政策力挺之下，也料將成為投資主流，其實觀察美國市場狀況可知2021年開始已有顯著資金流入相關基金與ETF，台灣方面搭上此趨勢亦是指日可待，投資人不妨把握時機布局台股ESG低碳ETF，搶先搭上低碳資金浪潮。其實比較具有ESG低碳概念的臺灣ESG低碳50指數與臺灣50指數、臺灣永續指數、公司治理100指數的篩選特色與過往報酬表現，臺灣ESG低碳50指數表現都更為突出，指數特色一舉囊括市值、ESG與低碳兩大國際趨勢，且近5年累積總報酬率達79.4％、年化報酬率達12.7％都明顯較其他台股指數來的優異，表現也較大盤指數出色，有助同時顧及永續經營與成長性。

洪祥益指出，進一步觀察臺灣ESG低碳50指數，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標 最高20％的企業，最終按市值挑選前50大，可說是經過層層淨化，精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，布局追蹤該指數的ETF有助投資人既掌握企業獲利動能，也能兼顧碳金商機。