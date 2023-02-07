台南市正副議長選舉賄選案持續延燒，讓黑金陰影籠罩府城。但近日有網友揭發，日前因人行道不友善被稱為「行人地獄」的台灣交通，統計去(2022)年1月至11月「台灣行人地獄各層分布」，結果發現每10萬人死傷數，以台南市2896人最多，奪下「交通地獄第十八層」的榜首名次。

臉書粉專「綠能你不能」今(7日)轉發一段影片提到，一名網友轉發去(2022)年1至11月「台灣行人地獄各層分布」，結果發現每十萬人死傷數以台南市2896人奪下「交通地獄第十八層」最慘名次。

這名網友嘲諷台灣交通亂象，將去年1月至11月每十萬人死傷數據排名戲稱為「交通十八層地獄」，全台20縣市當中，台南市以2896人奪下第十八層地獄（第一名），桃園市以2540人成為第十七層地獄（第二名），屏東縣則以2481人成為第十六層地獄（第三名）。

綠能你不能則酸：台南西瓜市不意外，正副議長選舉可以賄選加黑道介入，被開88槍可以當沒事、爐渣埋在田裡當沒事，黑道份子進市府當常態。所以交通意外不改善，整天撞死人，也是合情合理。「我是很喜歡去台南吃小吃啦，但是台南的交通是真的有夠爛，很難改善啦。」