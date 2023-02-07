CITIZEN腕表在高科技的研發向來領先同業，其中又以電波對時、光動能和超級鈦金屬最為人所熟知。CITIZEN為慶祝電波對時表問市30周年，推出三款電波對時限定表，並邀請謝佳見出席發表會，謝佳見坦承自己愛表成癡，一見到手中的腕表具備電波對時、萬年曆、光動能等功能，立刻決定擁有。

謝佳見佩戴CITIZEN為慶祝電波對時腕表問市30周年的全球電波對時腕表AT8254-61E，因外型、功能和價格符合需求，立馬納入收藏。（CITIZEN提供）

謝佳見分享他人生的第一只表，是7歲時爺爺送給他的，讓他明白守時的重要，同時也開啟他對收藏腕表的興趣，收藏腕表會考量外型與功能，覺得價格OK就會入手，迄今已收藏近40只腕表。今日他佩戴光動能全球電波對時腕表AT8254-61E，是CITIZEN為慶祝電波對時問市30周年的限定表款，加上外型、功能、價格全都符合他的要求，立刻納入收藏。

CITIZEN的科技研發與時俱進，無一不是大時代潮流下的產物，70年代全球面臨能源危機，CITIZEN在1976年研發全球首款以光為能源的光動能（Eco-Drive）腕表；隨後在90年代，世界為因應全球化趨勢，跨國商務與觀光旅行的風氣日盛，CITIZEN在1993年研發電波對時腕表，跨國旅行時只需接收電波訊號就能自動校正日期和時間。

CITIZEN為慶祝電波時計30週年，推出三款限定款腕表，皆搭載光動能全球多局電波對時機芯，包括鈦金屬與Sakura pink櫻花粉紅金色男表款AT8254-61E，鈦金屬與Sakura pink櫻花粉紅金色女表款EC1166-74E，以及不鏽鋼表款CB5876-60E。

CITIZEN為慶祝電波時計30週年，推出三款限定款腕表，包括鈦金屬與Sakura pink櫻花粉紅金男表4萬7800元（左起）鈦金屬與Sakura pink櫻花粉紅金女表3萬4800元，不鏽鋼腕表2萬5800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN電波時計30週年限定款鈦金屬與Sakura pink櫻花粉紅金腕表，4萬7800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN電波時計30週年限定款不鏽鋼腕表，2萬5800元。（CITIZEN提供）