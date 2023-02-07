男星陳冠希當年以一張俊俏帥痞臉蛋，紅遍兩岸三地，萬千少女皆拜倒在他盛世顏值下，還和金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男；近年在陳冠希IG上除了最常見他曬家庭生活，其餘就是潮流相關的訊息，日前在美國洛杉磯辦活動，被一名抖音網紅問：「能不能微信轉帳300塊？」，他回應讓網友嚇了一跳。

陳冠希經營的潮流品牌今年滿20周年，日前在美國洛杉磯舉辦活動，只要購買或攜帶該牌商品，他就會當場幫顧客塗鴉，吸引廣大粉絲到場朝聖追星；其中有一位抖音網紅「瓦薩北北」，他買了一件設計感十足的長褲，拍下陳冠希替他塗鴉的影片，但兩人互動意外成為話題。

陳冠希被網紅開玩笑，居然沒有生氣，讓網友相當震驚。（圖／摘自瓦薩北北抖音）

在影片中，瓦薩北北一開始禮貌地詢問陳冠希能否問問題，雖然他手上正專心塗鴉，仍抬頭看了一下鏡頭說當然，下一秒瓦薩北北突然問：「能不能微信轉帳300塊？」，還亮出QR code的畫面；沒想到陳冠希聽完後笑出聲，帥氣地說：「要3億啊，300塊不夠」，好聲好氣地回覆網紅搞笑問題，讓網友都驚呆，因為陳冠希過去脾氣出了名火爆，「脾氣太好了吧」、「冠希也知道這個梗啊」。

其實這個梗是源自於網路上瘋傳的一段影片，有網友收到一名自稱陳冠希的人，送來的語音訊息，內容是他在美國洛杉磯遇到壞人，需要網友微信轉帳300塊幫他回香港；儘管經過查證是惡搞影片，之後卻引起模仿，至今還有人會到陳冠希IG下面留言借300塊。