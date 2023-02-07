屏縣消防隊7日出發，前往土耳其救援。(屏縣消防局提供)

土耳其南部於當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8淺層地震，造成嚴重傷亡，屏東縣長周春米立即指示消防局搜救隊整備相關裝備器材，整裝待發，預計7日晚間搭機前往土耳其支援救災。

屏東國際人道救援隊包括2名醫師及2名護理師合計40名，各式救災裝備器材合計約3993.71公斤，由消防局特搜大隊副大隊長陳世鴻帶隊，將搭機前往土耳其支援救災，由於當地災區斷垣殘壁且天氣不佳，周春米特別提醒救災人員注意安全及備妥禦寒衣物。

消防署近年為推動搜救隊伍能力分級，強化中央與地方救災夥伴機制，屏東是繼台北市、新北市、台東縣之後，成為全國第4支通過認證隊伍，更是直轄市以外西部縣市通過認證的第1支中型搜救隊。

搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師及結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業，為爭取黃金救援時間，國際人道救援隊伍立即動員趕往土耳其救援，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。