陳孝志32年前發行的專輯《多愛一些》，近期在大陸發行。（陳孝志提供）

近日抖音排行榜上的推薦唱片《多愛一些》，被網友發現，這是喜馬拉雅唱片32年前發行的專輯，歌手還是演藝圈知名經紀人陳孝志。陳孝志得知消息後，十分吃驚，「我封嗓很久了，都32年過去，專輯才在對岸『發行』，這是最漫長的等待。」

當年張專輯主打歌〈多愛一些〉琅琅上口，但很少人知道歌手是他，現在名曲復活，為他的演藝人生再添一筆傳奇。「我15歲加入團體『忍者少年』，後來在日本跳機學日語和打工。17歲回台發唱片，32年後的現在被起底曾是歌手。」

單飛時的陳孝志和「紅孩兒」、孫耀威、林志穎同期。他說：「當時歌手要又唱又跳，我上過《五燈獎》、《黑貓歌舞俱樂部》、《歡樂傳真》等綜藝節目，還好我運動神經很發達，和其他男歌手PK完全不是問題，我還是『蒙面唱將』的鼻祖呢！」但喜瑪拉雅唱片後來放棄台灣市場，這也改變了陳孝志的演藝生涯。

主打歌〈多愛一些〉曲風活潑，很有90年代感，一聽恍如時光倒流，令人懷念從前。網友還發現，《多愛一些》製作群皆當年一時之選，有王治平、姚若龍，丁曉雯，編曲和配唱是剛從美國返台的陶喆，這簡直是閃金光的超級音樂部隊。

一位大陸音樂人分析《多愛一些》在對岸受歡迎的原因，「歌手音質純淨，有我們稱之為『高級感』的氣質。唱腔自帶近年花式唱法所沒有的純情青春，滿溢少男對愛情的憧憬。引發懷舊風，才會被網民找出下載，成為愛曲。」

陳孝志說：「有人問我是否後悔放棄當歌手，答案是並不，再回到過去我的決定一樣不變。當藝人很風光，但不能做自己，什麼事都會被放大，我自覺不適合。我愛唱，現在沒事也唱歌、寫詞，但當歌手就是一場人生經歷而已。」

陳孝志過去挖掘過阮經天，韓流初期引進河莉秀來台，代理張柏芝台灣經紀，企劃古天樂寫真集，為霍建華接下第一部戲，眼光精準。他說：「就像《多愛一些》裡我最喜歡的〈別怕來不及回頭〉這首歌，人生要做最拿手的事，不要擔心來不及轉彎或回頭。」陳孝志往返於兩岸努力做演藝圈交流，被對岸聘為「兩岸文化大使」。這次「老片新發」，徹底以自身歌喉實踐了文化交流大使任務。