每個人難免會有情緒起伏，命理網站「星座上上簽」分享，雙魚座、處女座和天蠍座的情緒變化快速，翻臉比翻書還要快，有時候上一秒他們還笑臉迎人，下一秒卻因為不知名的原因發脾氣，讓人難以捉摸。

▎雙魚座

雙魚座做任何事通常都以心情為主，不太會遵循規矩、原則，想做什麼就做什麼，但偏偏他們又很在意別人的看法，再加上內心十分敏感多疑，只要別人一個小舉動或一句無心的話，都會讓他們覺得對方在針對自己，於是瞬間開啟防衛機制，翻臉比翻書還要快。

▎處女座

對處女座不熟悉的人可能會覺得他們很好相處，沒有什麼怪脾氣，個性也很溫和，但只有跟他們相處久的人才知道，處女座的情緒波動其實很大，且無法接受別人對自己有不好的看法，一旦發現，不管之前有多熱情都會瞬間冷卻，甚至可能不再主動聯絡對方。

▎天蠍座

天蠍座的個性捉摸不透，就算跟他們很熟的人也猜不透他們到底在想什麼，有時候他們相當大度，可以忍耐一般人無法吞忍的事情，但有時候又異常小心眼，一點小事情都可以生氣，沒有人知道他們的情緒波動為何這麼大，也搞不懂他們什麼時候大度、什麼時候小心眼。