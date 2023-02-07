中華電信6日來地方開協調會，包含立委林俊憲團隊、市議員謝舒凡和立委擬參選人郭貞慧都出席關心、反映地方心聲。（李英信提供／張毓翎台南傳真）

最近傳出中華電信公司位在台南沿海最北邊的北門服務中心，將在下個月裁併到12公里外的學甲服務中心，事出突然讓地方措手不及，北門區所有里長更是連署反對，中華電信原先在6日的協調會上決議暫緩，不過7日政策急轉彎，決定順應民意「不撤了」，雖然讓居民鬆了口氣，卻也凸顯當地城鄉差距恐愈來愈大的無奈。

北門區是台南沿海最北邊的行政區，東連學甲區，南以將軍溪與將軍區為界，產業以農漁業為主，缺乏大經濟建設投入，雖然近年政府引進資源推展觀光，但人口持續負成長，總人口數僅剩1萬191人。

北門區文山里長李英信表示，台南縣市合併後，北門鄉變成北門區，到最後的2里合併，如今連區內的中華電信服務中心也傳出將被裁併，因反對聲浪過大，中華電信6日來地方開協調會，包含立委林俊憲團隊、市議員謝舒凡和立委擬參選人郭貞慧都出席關心、反映地方心聲。

李英信說，北門的連鎖便利商店寥寥可數，年紀大的長者因不太會用網路，若要繳交電話費或一些關於手機操作上的諮詢，習慣都到中華電信北門服務中心，因此突然「說走就走」，加上沒有任何配套措施，未來繳電話費可能就得花更多車程，居民當然會跳腳。

北門區長張政郎說，昨日協調會上，地方里民們盼中華電信北門服務中心暫緩裁撤，考量對方是以營利為目的，建議可縮短營業時段；當時出席的中華電信人員答應「暫緩執行」，但仍須請示上級長官才能定案，不過今天下午突然主動聯繫說「不撤了」，尊重地方的意見。

中華電信表示，照顧偏鄉是中華電信的責任，北門服務中心會持續開業，服務台南鄉親。