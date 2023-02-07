嘉義市長黃敏惠（第二排中）頒發紀念牌祝賀市府地政處長饒嘉博榮退，市府團隊合照留念。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府人事大搬風，民政處、社會處、行政處、都發處、地政處、環保局等6局處長換人做，地政處長饒嘉博榮退，市長黃敏惠7日特別頒發紀念牌感謝及祝福他，黃敏惠也將於9日上午8時30分在市府布達新局處長。

市府7日發布人事異動，社會處長林家緯改調民政處長，新任社會處長黃毅晨；環保局長蕭令宜調任行政處長，環保局長由市府祕書李佳禾接掌；行政處長陳光興改調地政處長，現任地政處長饒嘉博退休；新任都市發展處長許懷群；現任民政處長劉美鳳、現任都發處長黃緒信都改調參議。

饒嘉博服務公職40年5個月，從嘉義市地政事務所測量員做起，歷任基層幹部、社會局長、建設局長、文化局長、參議、地政處長，他還是書法家，2022年6月30日屆齡退休，同日以政務官聘用回任地政處長。

黃敏惠感謝及感念饒嘉博為市政建設共同努力打拚的貢獻，特別憶起2007年她率同饒嘉博一行人共4人，扛著大批設備與資料，勇闖愛爾蘭爭取到2011世界管樂年會的艱辛過程。

饒嘉博也說，與黃敏惠市長共事13年，是共事最久的一位首長，所有的點點滴滴都將成為美好回憶，原本規畫早一點退休，感謝黃敏惠市長讓他有機會為嘉義市打拚更久。

黃敏惠表示，調整人事可以強化主管人員跨域歷練，並為市府團隊注入新血輪，傳承優質經驗，促進跨局處合作，推動10大旗艦計畫，讓市政發展透過「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，實踐「全齡共享、世代宜居」的願景。