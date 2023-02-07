台電每年舉辦全國縣市行政區節電比賽，屏東市在去年6月到9月，節電超過672萬度，節電率18.76％，成為屏東縣33鄉鎮市中績優第一名，台電屏東區處副處長曾淑媚7日親到市公所頒贈冠軍獎盃，由屏東市長周佳琪代表接受，除感謝屏東市所有市民努力，也認為節電對市民來講已經成為一種生活態度。

根據台電資料顯示，去年全國總節電量達18億度，等於減下90萬噸碳排放量，且住宅用戶節電量更創下近五年新高，其中屏東市短短4個月就節電超過672萬度，打敗全縣其他鄉鎮，蟬聯節電冠軍。

曾淑媚坦言，屏東位處國境之南、四季如夏，尤其酷熱夏季，家戶對於冷氣的需求，遠比其他縣市還來的高，因此節電不易；而屏東市數年來蟬聯屏東縣節電王，顯見市民們具有高度節電意識，並且落實於日常生活中，實為可貴。

周佳琪則表示，公所全力推動生態城市，對節能減碳愛地球相關環保議題相當重視，會特地利用市民相關集會或活動時，邀請台電駐點擺攤宣導節約用電外，市公所也以身作則，將辦公室全面換裝LED燈具及一級效率空調設備。

冷氣溫度也會維持在26至28度，更以時控開關管控各樓層冷氣使用時間，下班後關閉不必要電源，養成隨時隨地節電的好習慣。

曾淑媚強調，台電今年也推出新時間帶時間電價，選用時間電價用戶可透過避開尖峰時間用電，以節省電費支出；只要下載台灣電力APP，搭配具通訊功能的智慧型電表，註冊且認證電號，用電管理就能輕鬆搞定。