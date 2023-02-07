占用停車位本來就要收費！有男子在網上分享影片，影片中有輛疑似發生車禍的事故車，其車頭的「下巴」掉下來，被放置在引擎蓋上，另外車子右側也被撞毀，右前方擋風玻璃碎成蜘蛛網，且副駕駛座的氣囊也爆開，由於該車發生事故後被停放在停車格內，且也遭開立了停車單；對此，網友也笑翻「使用者付費，你停就夾單」、「那個停車收費單戳到我笑點」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享1段16秒影片，從影片中可見，有輛租賃轎車，其車頭的「下巴」掉下來被放置在車子引擎蓋上，另外右側遭撞毀，右前方擋風玻璃也碎成蜘蛛網，而副駕駛座的氣囊也爆開，該車疑似發生車禍後，被放置在一旁的停車格內，然而，該車輛的駕駛座前方的擋風玻璃被夾著一張停車單；對此，原PO也在貼文寫下「三寶租車血淚史！就算轎車車頭撞爛停進車格就收費」。

有民眾拍下一輛事故車車頭「下巴」掉了，但因為停在停車格內，還是躲不過被「收費」的命運。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

影片一出，網友紛紛留言表示「有故事的一台車！」、「占用停車位本來就要收費，管你是不是事故車」、「可樂帽耶，可動式下巴」、「今天的我，突然不想繳費」、「還是要繳停車費就算變形你也不能停免費」、「使用者付費，你停就夾單，沒錯啊」、「那個停車收費單戳到我笑點」。