春節期間民眾大吃大喝，體重往往增加不少，營養師建議膳食纖維補充、低脂蛋白質、少油烹調、天然食物取代點心、充足的水分。（本報資料照片）

春節期間民眾大吃大喝，體重往往增加不少。長庚醫院營養師李致頤指出，年後建議膳食纖維補充、低脂蛋白質、少油烹調、天然食物取代點心、充足的水分，此外更要注意運動，才能避免減肥後快速復胖。

李致頤表示，若年後要減重，有5點包含豐富膳食纖維的補充、挑選健康蛋白質、回歸 少油烹調、以天然食物為點心、要有充足的水分。最後也要注意運動，才能避免避免流失肌肉、降低基礎代謝率，減少復胖機會。

其中豐富膳食纖維的補充，包含全榖雜糧、蔬菜、水果攝取，建議1、2餐選擇麥片、地瓜、雜糧饅頭，五穀飯、糙米飯、山藥、蓮藕替代精緻澱粉如白吐司、白飯、白麵條，增加纖維量。蔬菜則是建議3至5份攝取量，其中1份為煮熟的蔬菜裝在300cc飯碗的一半。水果一個棒球大小攝取3至4份，李致頤提到，提高飲食中的纖維，比較容易有飽足感，不挨餓。也會比較容易減重，盡可能減少飢餓感，比較容易成功。

至於蛋白質來源，肉品挑選低脂的肉，避免過年大多食用加工肉品，可以多選擇去皮雞肉、魚肉，若長輩牙口沒這麼好，魚肉是很好的軟質肉類來源，或是植物性蛋白質，如豆腐、豆干、毛豆取代一部分肉類來源。

回歸少油烹調外，油品也選植物性好油。減少油量的烹調，可以用如清蒸、水煮，減少煎炸。也可以選擇橄欖油、苦茶油、芥花油，減少豬油、雞油等動物性油質，因為其飽和脂肪含量較高，容易提高心血管疾病風險。

另外過年期間大多吃加工點心，年後選擇天然食物，如水果、優格、優酪乳，有的時候想解饞，可以選擇相對低卡零食，寒天、蒟蒻，零卡果凍、海苔、仙草凍都是很好的選擇。另外水果有豐富維生素、礦物質，還有有不同種類的植化素，比如說花青素、胡蘿素，可以幫助身體抗氧化能力。弱勢過年親友送肉乾之類等，可以帶去辦公室分享，請親友一起分擔。

此外一定要有充足水分幫助新陳代謝，例如用無糖茶飲取代含糖飲料，如麥茶、沖泡茶包等。每天的飲用水量為每公斤乘上30毫升。另餐前補充水分，也可以在用餐時容易達到飽足感。若排斥開水味道，可以用茶包泡大壺水取代。

李致頤也提醒，若要達到年後減重效果，除了飲食控制外，還有維持運動好習慣，，才能維持肌肉、基礎代謝率，比較不會復胖。不過若是慢性疾病患者，還是建議要照醫師、營養師建議攝取。