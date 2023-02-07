光寶表示，光電部門元月份營收占比為23％，光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長。
雲端及物聯網部門營收占比為32％，其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定，資訊及消費性電子部門營收占比達45％；其中產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定。
受到農曆春節工作天數減少影響，光寶1月營收為107億元，創下2021年2月以來的單月新低，不含已轉讓之影像事業部，元月份營收月減15％、年減22％。
光寶表示，光電部門元月份營收占比為23％，光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長。
雲端及物聯網部門營收占比為32％，其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定，資訊及消費性電子部門營收占比達45％；其中產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定。
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