光寶表示，光電部門元月份營收占比為23％，光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長。

雲端及物聯網部門營收占比為32％，其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定，資訊及消費性電子部門營收占比達45％；其中產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定。