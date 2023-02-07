全聯看準台灣人對日本文化興趣濃厚，首度推出「七福神惠方卷」，即起至明（9日）前限定販售，69元。（全聯提供）

全聯心型水果盒—莓好時光，2月10日至2月16日限定販售，168元。（全聯提供）

city’super即起至2月20日，集結國際上百款草莓和粉色系糖果、零食、巧克力、甜點、飲品等，歡慶草莓季與西洋情人節。（city’super提供）

city’super獨賣土耳其手工精品巧克力「PATISWISS」，每包原價245元、特價220元。（city’super提供）

city’super韓國三光草莓板狀可可片，原價109元、特價85元。（city’super提供）

家樂福美食村易開罐草莓初鹿濃奶蛋糕，每罐119元。（家樂福提供）

家樂福LOTTE卡士達派超濃厚草莓風味，特價129元。（家樂福提供）

告別虎年，迎接兔年也宣告春季的腳步到來，超市業者推出一系列的粉紅新品，慶祝草莓季與下周的西洋情人節，包括粉色系糖果、零食、銅鑼燒、生乳捲、巧克力、飲品，及進口粉紅酒、草莓啤酒等，滿足甜點控與粉紅控的味蕾。

每年消費者最期待的全聯草莓季，今年旗下We Sweet甜點、Read Bread麵包系列都有新品，而全聯看好台灣人熱愛日本文化，首次推出日本「七福神惠方卷」，傳說只要吃完就能讓心願實現，內含螯蝦沙拉、蟹味棒、小黃瓜、蛋條等7種餡料，代表日本象徵幸福的「七福神」，即起至2月9日限定販售。

全聯We Sweet草莓甜點系列，即起至3月2日登場，其中3款新品包括「草莓雙餡銅鑼燒」、「草莓生乳捲」，及限定134間門市販售的冷凍甜點「莓果布爾利」，預計今年草莓季甜點類可創下5900萬元業績。另外，去年熱銷的心型水果盒，今年將推出2種口感不同草莓，有果肉甜脆帶有花香的「美姬草莓」，及選用香水品種、果粒大顆的「莓好時光」，還有隱藏版的「莓果戀曲」，則用台灣草莓搭配智利藍莓。

city’super即起至2月20日，集結國際上百款草莓和粉色系糖果、零食、巧克力、甜點、飲品，及粉紅酒、草莓啤酒、日本福岡甘王草莓等；今年也特別祭出如土耳其手工精品巧克力「PATISWISS」、季節限定秒殺款的「韓國三光草莓板狀可可片」。情人節必喝的酒類，有夢幻粉紅酒「法國米諾蒂MINUTY M粉紅酒」、微甜氣泡紅酒「邦飛蘿莎單一園紅氣泡酒」，宛如初戀般的滋味。

家樂福情人節主打通路最完整的草莓全商品，共有上百款草莓商品，超過20款是新品與獨家上架，即起至2月14日，首波強打大湖新鮮草莓製作的烘焙新品，包括草莓大福、草莓香緹麵包、草莓泡芙、草莓香緹生乳捲等。情人節亦特別推薦粉紅草莓酒，包括九州熊本Sagahonoka草莓釀造的「熊本玉名草莓酒」等。

至於新上架、人氣款的家樂福「美食村草莓初鹿濃奶蛋糕易開罐」，造型獨特，採用新鮮草莓與初鹿生乳特調濃奶油製作，絕對滿足甜點控的口味。