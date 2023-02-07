谷關七雄登山認證數位化，去年申請成長166.67％。（台中市政府提供）

全國山友眾所矚目的「谷關七雄」登山認證活動，台中市觀旅局結合大玩台中App全新推出跨年度的數位化認證制度，包含「完登一輪、二輪、五輪及十輪」4個等級。觀旅局長陳美秀說，市府推廣山脈旅遊吸引山友來挑戰谷關七雄，為大台中創造更多的觀光產值，吸引超過3萬人次攀登認證數，去年完登各輪次申請人數相較2021年成長166.67％，成果顯著。

陳美秀指出，2022年谷關七雄登山認證活動的形象識別，有別於以往，將七座山岳個性化設計，讓每座山都有辨識度帶動完登人次更較往年衝高；2022年「完登一輪」申請人數達2289人次，其中透過GPS打卡人次更有2萬3443人次，而總共要爬70次的「完登十輪」等級有3個人申請。

陳美秀說，跨年度累計的便民制度，加上防疫措施鬆綁，預計2023年將吸引更多全國山友到訪台中，體驗山城觀光魅力。 2022年透過大玩台中App數據顯示，申請年齡層和地區非常廣泛，有十歲以下的小朋友，跟著長輩一起挑戰，也有來自全國各地的朋友；大玩台中App及認證制度升級、全面數位化後，使山友們申請更便利，大大提升活動參與度。

觀旅局強調，不少山友在34.5萬高人氣的臉書社團「肉腳登山隊」裡開箱收到的完登紀念品和證書，吸引更多人前來挑戰。該局也搭配活動辦理安全講座，除實體課程，更提供線上影片，傳達登山首重安全的信息，盼每位山友、每次出發都能安全登頂，快樂回家，也歡迎全國旅客到訪體驗台中的好山好水。