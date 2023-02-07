土耳其6日發生規模7.8級強震後，又出現一波規模7.5的餘震，高強度餘震不斷，導致當地許多建築物不堪負荷倒塌，處處可見殘垣斷壁的景象。台灣人在當地設立的NGO組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心」順利挺過強震，台灣中心表示，由於機構建築體使用軍用混凝土牆作為結構，順利在強震中撐住，當地難民也持續湧入中心尋求庇護。

台灣中心分享地震災情。（台灣雷伊漢勒世界公民中心授權提供）

台灣中心在臉書粉專「台灣雷伊漢勒世界公民中心」表示，台灣中心距離震央約有1小時車程，中心所有志工沒有人員傷亡，由於主體建築物使用軍用混凝土牆作為結構，沒有任何損害，不過強震影響範圍廣、程度劇烈，目前中心的天然氣管線嚴重受損，當地電源供應全面中斷，只能依靠一台IOM（聯合國國際移民組織）捐贈的發電機供電，未來將會缺水、缺汽油、缺瓦斯的狀況。

台灣中心執行長裘振宇說明現場狀況。（台灣雷伊漢勒世界公民中心授權提供）

台灣中心指出，目前中心除了收留原有的戰爭難民，還有地震災民持續湧入尋求庇護，台灣中心則持續發放救援物資、提供免費熱食和手機充電服務等，但最急迫的是由於冬天尚未遠去，當地每日低溫都在零度以下。台灣中心執行長裘振宇強調，「我們不知道台灣中心能夠撐多久，但是只要我們還有能力，我們將會盡最大的力量去照顧當地的每一個人，希望大家能夠幫我們一把」。

對此，許多網友紛紛回應，「加油！謝謝你們！多保重！願一切平安」、「願上帝保守看顧土耳其跟敘利亞，加油」、「已捐款～微薄之力，希望一切安好」、「台灣中心加油！」