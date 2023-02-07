信義鄉1名2歲男童，到幼兒園上學第1天，趁著老師在忙時，自行離開幼兒園，在山區小路獨行約1公里；王姓鄉民駕車途經發現，緊急向警方報案，並透過社群網站發布協尋，所幸隨即被認出身分，通知家長到場，結束虛驚。

王姓鄉民指出，在荒郊野外竟然發現小男童獨行，於是向警方報案，並在臉書「信義鄉民大小事」社群發布尋親，網友認出男童身分，緊急通知父親到場，所幸小男童毫髮無傷。

信義警分局表示，6日下午1點接獲王姓男子報案，在信義鄉投91線1.6公里往風櫃斗的路上，發現一名幼童；警員鄭晏昇、全偉致前往現場，發現報案人抱著迷路的小男童，男童怯生生的一臉茫然。

正當眾人議論紛紛時，報案人上傳到「信義鄉民大小事」的協尋訊息，被眼尖網友認出男童，正巧是報案人同學的兒子，警方於是通知家屬到場；男童父親表示兒子第1天到幼兒園上學，不清楚為何會出現在山路上。

此時，幼兒園也如熱鍋上的螞蟻，四處找男童，接到警方通知後，幼兒園老師表示，中午小孩都在教室午睡，老師在安撫其他在哭的小孩時，男童趁隙走出幼兒園，園方發現男童失蹤，焦急的在附近尋找，卻沒想到居然在距離幼兒園1公里處找到。

警方檢視男童並無外傷，將小孩交給父親，並依職權通報南投縣社會處及教育處，同時呼籲照顧幼兒應細心照顧與陪伴，並且隨時留意動態，避免發生意外憾事；男童童父親感謝熱心民眾幫忙，及警方迅速協尋，才沒有衍生意外。