情侶相處時，雙方個性若都很強硬，就容易發生爭吵，如果有一方懂得適合放軟態度或撒嬌，反而可以幫助感情升溫，還能激起男性的保護慾。《搜狐網》近日分享談戀愛最會撒嬌的3星座女，她們唯有在心儀對象面前，才會展現自己小女人的一面。

1、牡羊座

牡羊女個性平易近人，總是給人不拘小節的印象，因此深受異性喜歡，面對感情時，她們都比較主動，遇到喜歡的對象會主動出擊，甚至用撒嬌的方式表達自己的好感，同時也會激起男性的保護慾，不過牡羊座只會對喜歡的人撒嬌，露出自己小女人的一面，也給彼此創造更進一步的機會，而面對外人則是大剌剌的。

2、雙子座

雙子女性格非常百變，時而幽默時而嚴肅，在不同人面前，會展現出不一樣的個性，感情中她們為了吸引儀對象的注意，時不時會撒嬌，勾起對方的保護慾，而且雙子女做事懂分寸，適時撒嬌但不會無理取鬧，當伴侶在處理重要事情時，她們會默默在一旁支持，待彼此有空閒時間才會撒嬌賣萌，不會給人愛胡鬧的感覺。

3、巨蟹座

巨蟹女在生活與工作中，時常給人害羞又內向的感覺，不過一旦遇到心儀的對象，她們反而會鼓足勇氣示愛，盡力做討好對方的事情，希望可以獲得關注，其中撒嬌就是最效的方式，能勾起異性的保護慾，而巨蟹女在感情中總是默默付出，伴侶非常幸福，撒嬌也懂分寸，不會一直纏著對方，給予彼此喘息的空間。