2023桃園燈會擲筊大賽。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

富岡車站前不僅有燈區規畫，還有街頭藝人與遊客互動。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

觀旅局長周柏吟（左）頒獎給連續擲出15個聖筊的幸運民眾。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園燈會將邁入最後一周！桃市府觀旅局表示，4大燈區各有不同風情，除賞燈外也安排許多精彩表演與特色DIY體驗活動，今起開始的擲筊大賽與疊杯體驗相當受民眾歡迎，擲筊最高次數者還可獲得1500元超商禮卷，6天累計最高者可獲Apple Watch Series 8大獎，參加搭火車賞燈會活動者還可抽黃金。

觀旅局長周柏吟表示，桃園燈會除精彩的FUTU主燈秀外，為讓遊客到訪富岡車站的第一瞬間就感受濃厚燈節氛圍，民眾從火車站月台開始即以「嬉遊兔」在月台迎接搭車賞燈的遊客，走出車站近千顆的喜氣紅燈籠映入眼簾，沿富岡老街轉進民生街抵達伯公岡公園客家窗花打造的慶團圓迎賓門，再往前緊鄰伯公岡公園的民生池埤塘水域燈區中的「紫氣東來」球體燈組，還有新竹縣圳光藝節深受民眾喜愛的兔年燈組「躍動」及彩蝶翩翩的「綻放」，4大燈區各有風情，美麗燈組賞不完。

周柏吟說，燈會進入倒數階段，觀旅局也於活動期間安排許多精彩表演，讓民眾感受豐富且多元的體驗，這個周末將有來自日本的「日本鄉神樂-鬼面太鼓」與台灣的「御鼓坊」聯合演出，帶來奔放且充滿爆發力的鼓曲。每晚還有「富岡瘋馬戲-行動劇場」及各項不同的主題之夜與街頭藝人表演，民眾還能一起參與擲筊大賽、疊杯體驗及牛汶水DIY體驗。

周柏吟提到，擲筊大賽和疊杯體驗今日至11日每晚6時30分至7時30分，於伯公岡公園天幕下舉辦，每日限100個名額，擲筊最高次數者還可獲得1500元超商禮卷，6天累計最高者可贏得Apple Watch Series 8。

周柏吟表示，富岡周邊街區停車空間有限，因應燈會進行交通管制，為避免塞車掃興，建議民眾搭乘火車到富岡車站前往賞燈，活動期間搭火車的民眾還可以到「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。此外，燈會官網也提供泰文、印尼文、越南文、英文等多國語言供在台新住民及外籍移工方便查詢。