目前台南地區水情燈號，代表夜間減壓供水的黃燈，在盡量減少影響民眾生活用水原則下，自即日起，減壓時段由原本夜間11時至隔日早上5時，擴大為夜間10時至隔日早上6時，以達節水5％為目標。至於嘉義地區水情，仍維持代表「提醒」的綠燈。

另產業自主節水部分，會中亦建請提升至7％以上為目標，將請科技部、工業局及加工出口區等單位，加以落實管控，並滾動檢討各項供水調度防旱措施。

同時，經濟部水利署也請農田水利署在不影響農業耕作情況下，以加強灌溉管理、埤塘及地面水等方式，節約供灌，並請各科學園區、工業局、加工出口區及政府機關，進一步強化節水措施，以善用珍貴水資源。

面對全球氣候變遷帶來枯旱風險及威脅，水利署自去年6月起，已提前部署採取節水調度，及啟動相關防旱工作因應，去年11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，已召開42次防旱工作小組，及節約用水6.1億噸，等於超過1座曾文水庫，目前全台各地水庫蓄水率介於3成至9成以上。

水利署強調，因考量去年南部降雨，為近30年最低，南部河川流量持續減少，加上中央氣象局展望未來一季降雨，仍未見樂觀，因此，需要進一步採取更審慎的節水調度措施，以因應後續南部各標的用水需求。

水利署也呼籲未來降雨不確性仍高，春雨及梅雨為後續關注重點，氣候變遷挑戰不容小覷，請全國民眾養成節約用水的好習慣，全力省下每一滴水資源，共同為穩定供水，盡一份心力。