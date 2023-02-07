長榮集團旗下的長榮航太（2645）將在3月底掛牌上市，隨著進入飛機維修的旺季帶動，今年1月合併營收表現亮眼，呈現「雙成長」，1月合併營收為10.28億元，年增12.42％，月增3.76％。市場矚目的跨入軍工領域的陸用型監偵無人機，預計8月底交付。

長榮航太董事長黃南宏7日表示，長榮航太為全球第八大飛機維修公司，主要業務有兩大包括大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，營收比重八比二，轉投資部分跨足發動機維修及結構複合材維修領域，提供高品質的機體、發動機及零組件等維修服務，客戶涵蓋全球40多家航空公司。

長榮航太目前資本額為35.28億元，2022年全年營收118.47億元，與2021年全年營收96.17億相較大幅成長23.19％；2022年前三季稅後純益14.35億元，年增1.1倍，EPS為4.07元。2021年每股稅後純益（EPS）2.50元。

長榮航太維修事業體總經理郭勝義表示，疫情期間，貨機維修爆發性成長，在貨機維修取得亮眼成績單，彌補客機的萎縮，除了UPS的B747、B767貨機全部由委由長榮航太維修，2022年總維修架次達70架，今年UPS再增加四架貨機訂單。同時，再新增貨機維修的客戶西方環球（WAG），2022年總維修架次達7架。

郭勝義表示，長榮航太維修貨機效率高，是同業的一半時間，再加上MD11貨機只有三家公司能修，西方環球找上長榮航太。郭勝義坦言，西方環球的貨機維修訂單在疫情期間對我們貢獻很大。

客機維修部分，郭勝義表示，今年隨著疫情降溫，客機需求大幅度成長，全日空（ANA）原本疫情期間維修為零架，今年將達30架，但還達不到往年的60架，主因維修能量已經被其他客戶預定且滿載中。郭勝義表示，目前維修棚廠有21架飛機維修，其中棚內有11架，棚外10架，產能滿載。

郭勝義表示，今年飛機維修訂單已經談到10月，長約客戶的訂單能見度看到五年。

在製造事業體部分，長榮航太製造事業體總經理李緯章表示，今年隨著波音、空巴新機交付，供應鏈產值隨之增加，今年製造事業體成長性可期。

法人估計，今年製造事業體營收將有望年增25-30％。

至於，市場矚目的長榮航太跨入軍工領域的陸用型監偵無人機，郭勝義表示，預計8月底交付給軍方。