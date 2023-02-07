中華隊6日公布經典賽30人名單，效力日職火腿隊的台灣好手王柏融也順利入選，他向球迷喊話，「一定要相信我們，一定可以前進東京、邁向邁阿密。」

這次中華隊在外野手部分帶上王柏融、陳傑憲、郭天信、成晉、陳晨威等5人，林子偉將擔任內、外野「工具人」，林立去年也曾移防外野。對於這次經典賽的角色，王柏融表示，就是聽從教練團安排，「不管是打第幾棒、守哪個位置，就是全力以赴。」

王柏融也透露自己印象最深刻的經典賽畫面，就是2013年中華隊隊長彭政閔鎮守一壘時用身體擋球，「那樣的精神對我們後輩來講是很好的學習精神，是很大的鼓勵，不管用什麼方式都是要為球隊贏球。」

旅日的這幾年王柏融成績不如在中職亮眼，網路上也有許多正反面的聲音，王柏融也正面看待這些留言，「謝謝他們的指教跟看重，這些能讓我快速成長、消化不好的想法。」

最後王柏融也向球迷喊話，希望球迷能夠相信中華隊，一定可以前進東京、邁向邁阿密，「台灣的球迷大家好，我相信很快就會在球場上見面，希望大家踴躍進場為我們加油。」