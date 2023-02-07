根據數十份中共軍方研究人員發表的報告顯示，中共軍方對於高空氣球（中共亦稱飛艇）在軍事的用途上極感興趣，並將進一步將這種氣球飛行裝置部署到特定任務中。

《路透》報導說，雖然中共外交部指出最近飛行到美國與拉丁美洲的高空氣球是民用科學研究裝置，但是從中共軍事研究人員於2022年4月發表的論文指出，軍方正在開發一種特殊飛行裝置的軍事用途，其中包括用於測試敵方的防空能力。

該文寫道：「氣球可以誘發和啟動敵人防空系統，為實施電子偵察、評估防空系統預警偵測和作戰反應能力提供條件。」

這篇論文及其它幾篇刊發在軍方創辦的刊物上的文章都表明，中共軍事機構對研究美國及其它國家過去如何在軍事上使用氣球有濃厚的興趣，同時他們也有意在此領域縮短跟外國的差距。這些論文刊登在《艦船電子對抗》期刊上，該刊是中國船舶重工集團有限公司發行的刊物，研究範圍集中在訊號干擾和電子戰。

報導說，論文還指出，這類型氣球還可用於科學目的，例如中國氣象局等機構用於天氣監測。

雖然美國官員認為中國其實有更精密的與先進的方式來收集競爭對手的情報，例如其間諜衛星網路，但中共軍方的報紙說，使用高空氣球是一種低成本的有效手段。文章還說，「為應對地面防空系統對空中行動構成日益嚴重的威脅，有必要使用廉價的氣球來進行主動和被動干擾，以有效抑制敵方防空預警系統並掩護空中任務。」

《路透》對政府招標的分析顯示，中共軍事單位和官方研究機構在過去2年裡購買了高空氣球和相關技術，這些文件現在已經大部份被當局刪除。而隸屬中國科學院（CAS）的航空航天信息研究所是對氣球感興趣的機構之一，它經常在官方微信帳戶上發布有關高空氣球的文章。

雖然許多文章側重於太空探索和氣球空氣動力學，但也有一些分析了這類飛行器在過去是如何被用於軍事部署，特別是關注其它國家如何防禦氣球帶來的威脅，以及如何使用氣球進行攻擊。

報導說，一些國防安全分析人士指出，高空氣球還可以收集對發展導彈計劃有用的高層大氣數據，或用於高分辨率攝影，以補充通過衛星獲得的情報。