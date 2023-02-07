民進黨立委何欣純日前向在野黨喊話，不要再杯葛、阻擋「全民共享經濟成果特別條例」和預算。前國民黨立委蔡正元今（7）日傻眼回應，先不說國民黨是支持發一萬元現金的，且依照現在立院席次，國民黨根本想擋也擋不住。另他也提到，這次疫後特別條例，恐是總統蔡英文在為2024選戰弄錢了。

對於何欣純提到，特別條例目前還卡關、沒有通過，她覺得非常遺憾，也不符合普遍人民希望能夠盡快通過，盡快普發現金的期待。蔡正元在節目《新聞大白話》直言，國民黨希望是要普發一萬塊的，怎麼會擋住該法案呢？他更質疑，就算國民黨想擋，民進黨還不是能通過，就像之前「合併大新竹強硬過關，最後還得靠客家重要人物出來反對，民進黨才放手」。

另外針對攸關全民普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」涉及空白授權，蔡正元怒批，是蔡英文又要花錢了，該條例又想弄出一大筆錢，但簡單講就是為2024的選舉綁樁。他也提醒藍營，現任行政院副院長鄭文燦是這方面的高手，國民黨皮要繃緊一點，但要說到國民黨有沒有能力擋這個法案，當然是沒能力。

據了解，疫後特別預算總額達3800億元，行政院長陳建仁日前表示，有1400億元會用在協助中小企業跟弱勢，但國民黨團質疑，這部分涉及空白授權，政院說要補助弱勢，不能只給錢，「有無執行能力？有無提出好辦法？」才是重點。