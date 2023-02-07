新北市再度攜手Google辦理全國首創的「校長數位科技精進」研習專班，開放新北現職校長及候用校長報名參加，今(7)日在永福國小辦理第一梯次結訓，教育局長張明文出席頒發結業證書；張明文表示，校長的科技領導在「生生用平板」教育政策中位居關鍵地位，善用資訊科技的工具才能夠讓教學現場的效果更好。

「校長數位科技精進」課程由全國中小學校長協會、新北校長協會共同合作辦理，提供新北校長在科技領導上支持體系，以Google for education中各式APP 應用，透過實踐操作深化融入校務行政及課程教學應用，並鼓勵善用現有的資訊設備融入各科教學，打造新時代的智慧校園。

教育局表示，新北市重視外部資源的整合，長期與Google合作，除了推出全國第一本「Google for Education 學習手冊」，並簽訂兩年的「Google Service Offer計畫」，提供縣市規劃專屬的研習課程。

張明文表示，校長的科技領導是「生生用平板」政策是否成功的關鍵，所有教育人員必須以身作則，重視將科技運用在課程教學，甚至是學校的行政推動，都必須在校長的科技領導下發揮它的功能。

張明文指出，新北市編印推出的「Google for Education 學習手冊」，就是希望讓老師、家長以及學生都能夠應用基本的科技素養，如此未來才能善用資訊科技的工具，讓教學效果更好，我們的下一代就是數位原住民，也希望科技應用再未來可以幫助每一個孩子自主學習，並在全國層面的將「生生用平板」政策在各校落實推動。