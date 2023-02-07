海拔2000公尺的紅包有溫度。有37年公車駕駛經歷的余佳德，在九二一地震後行駛豐原經合歡山到梨山的865臨公車路線，每次發車從豐原到武陵要開213公里，被稱為「鐵人車程」，但余佳德不喊苦，他說，曾收到70歲老乘客贈送的春節小紅包，隨身放在制服口袋，時刻提醒自己堅守崗位。

武陵櫻花季7日展開，民眾上山賞櫻可搭乘曾獲選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名的865臨公車，而這條路，余佳德開了23年。

余佳德說，當年聽同事說中橫風景美，就自願來開這條路線，每次上班出門就是2天，早上9點半發車，開167公里、約5個半小時車程到梨山，喘口氣、換個公車號碼牌後，還要再開35公里到武陵，晚間住在武陵農場員工宿舍，隔天早上6點半再發車下山。

每年2月櫻花季到來，許多遊客會搭車上山賞櫻，余佳德笑稱這是自己與遊客的「浪漫花季約定」，他說，不少乘客會贈送水果、蔬菜等物品，但記憶最深刻的，是一名70歲長者，上車刷卡後給了自己一個小紅包，幾經推辭仍無法婉拒，這個紅包就成了最暖心的支持。

余佳德說，這名長者因年紀大、體力不佳，多年來都搭他的車往返梨山、豐原，小紅包象徵者長的祝福與感謝，收下後決定仔細珍藏，放在制服口袋內，成為海拔2000公尺、寒冷冬天中的溫暖與鼓勵。

交通局指出，因中橫公路部分路段坍方，豐原客運865路調整為865臨，必須繞道南投埔里經合歡山、抵達武陵，這條路雖風景宜人，但路況不佳。余佳德則說，這條路彎道多且較狹小，還必須時刻注意落石，下雪時更變身成為雪地公車，每次握住方向盤都得相當專注。