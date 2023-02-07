中國國民黨副主席夏立言率團訪陸，中共國務院台辦新聞發言人朱鳳蓮6日表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往。對此民進黨立院黨團總召柯建銘質疑，夏立言兩次代表國民黨主席朱立倫出訪都是在選前，難不成國民黨的選舉主軸乃至於人選，真的都必須要給中共先行審核？呼籲國民黨勿出賣台灣人民的利益來換取自身的政治利益。

柯建銘指出，這不是夏立言第一次率團訪問中國，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共發動圍台軍演兩岸情勢緊張之際，夏立言卻仍執意率團訪問中共，不僅國內民眾一片錯愕，更傳達給國際社會台灣準備投降中國的錯誤政治訊息。

柯建銘說如今，時值國台辦主任宋濤新上任，定調今年為「一國兩制台灣方案」的「民主協商啟動年」，要求在「一個中國原則」及「九二共識」的基礎上，與台灣「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展協商，而美中關係正因為中國之「偵查氣球」而再度陷入緊張。

柯建銘批評，國民黨的政治人物，無論是金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍、乃至於前主席洪秀柱，以及這兩天即將出發，代表國民黨主席朱立倫的國民黨副主席夏立言，紛紛配合中國演出，上演一場「朝共」大戲。

柯建銘表示，根據報導指出，夏立言此行，除了會見中國國台辦主任宋濤外，還有機會見到中共政治局常委，人稱「習近平國師」的王滬寧。王滬寧主管中共文宣系統包括中美貿易戰和一帶一路，都是王滬寧向習近平提的戰略，近期更被欽點擘劃取代一國兩制的兩岸統一新論述。

柯建銘要問朱立倫，每一次派夏立言走一趟中國大陸，時機點都相當的敏感，不管是裴洛西來台，抑或是本次「間諜氣球」事件，彷彿中美之間關係只要有變，國民黨就得到中國大陸聽訓一般，甚至，夏立言兩次代表朱立倫主席出訪中國大陸，也都是在選舉前，難不成，國民黨的選舉主軸乃至於人選，真的都必須要給中共先行審核嗎？

柯建銘說，台灣人民最擔心的是，國民黨是不是又拿了台灣的國家安全與尊嚴，去跟中共交換自身的政治利益？不僅國台辦已經事先聲明，本次與國民黨的會面，是在「反對台獨」「支持九二共識」的政治基礎上進行，連國台辦主任宋濤，也更表示，願意與「有識之士」在「一個中國的原則」及「九二共識」的基礎上討論「國家統一」，對於上述的言論，國民黨絲毫沒有否認，是否國民黨真的「支持九二共識」？朱立倫就如此想要當宋濤口中的「有識之士」？

柯建銘強調，台灣的國家尊嚴，不容任何一人踐踏，台灣的國家安全，更不容任一政黨出賣，國民黨如此行為，不僅再度讓中共謀台之心益發熾烈，更傳遞給國際社會一個「台灣人承認九二共識」、「台灣願意和中國談判國家統一」的錯誤印象，在此呼籲國民黨，三思而後行，勿出賣台灣人民的利益來換取自身的政治利益。