一名網友日前在272次自強號車廂間通道發現有男子在抽菸，他上前怒罵「先生把菸熄掉，請你把菸熄掉」，男子隨即嚇到並把菸丟在地板踩熄，回應「你那麼兇幹什麼？」影片曝光引發討論，部分網友認為男子行為很離譜，也有網友認為原PO態度太兇，事後不該發文公審男子。

該網友在臉書「爆料公社」曝光畫面，一名男子當時272次自強號車廂間通道抽菸，該網友上前制止並大聲吼「先生把菸熄掉，請你把菸熄掉」，男子則馬上將菸丟地板並踩熄說「你那麼兇幹什麼？」影片曝光引發討論，該網友則發文痛批「一大早坐火車遇到老猴子在車廂中間抽菸，臭啊」。

不少網友留言「還有臉說別人兇」、「隨意丟棄菸蒂，拜託樓主把這影片丟環保局好嗎」、「扯到爆，直接大辣辣抽起來欸…誇張」、「認真問，拿滅火器噴他有罪嗎」、「煙頭也請順帶撿起吃掉」、「還怪別人兇？沒有叫你吃進去就不錯了」、「嚇到猴子抖一下」。

不過也有不少網友認為原PO的態度太兇，「人家馬上把菸熄掉了 還要被錄影發文公審，不用得理不饒人吧」、「人家都熄掉了，還給人家PO上來是怎樣？很厲害嗎」、「很佩服你的道德勇氣，不過口氣確實一開始不必這樣」、「兩邊都有錯啦，對方是人不是狗，態度好點，我相信大家都能體諒的」。