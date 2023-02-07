強震重創土耳其，慈濟基金會隨即啟動國際人道援助機制，透過當地慈濟志工結合國際NGO組織，進行援救工作。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

土耳其昨發生規模7.8強震，接著又出現規模7.5的地震，加上後續餘震不斷，造成逾4000位民眾罹難，數千棟建築物倒塌，花蓮慈濟醫院今連線靜思精舍，發起「醫護膚苦難‧愛送土耳其」募捐活動，邀請全院醫護、志工送愛到土耳其，短短半小時就募集近40萬元，將助土耳其人早日重建家園；慈濟基金會則啟動國際人道援助機制，透過當地慈濟志工結合國際NGO組織，進行援救工作。

慈院院長林欣榮表示，土耳其大地震造成嚴重傷亡，許多人民失去親友及庇護自己的家；證嚴法師開示，呼籲全球慈濟家人共愛、共善，院內同仁紛紛拿出自己的撲滿，將日積月累存下的愛心，投進大竹筒中，匯聚起來，要和各方愛心一起送到土耳其，為因震災受苦的人民盡一份力量。

慈院常住志工顏靜曦想起1999年土耳其發生大地震，她說，當時捐款風氣尚不盛行，民眾對於遠在地球另一端的災苦不甚了解，志工們的募愛行動十分艱難，如今每逢災難發生，民間自主發起的募款和馳援行動非常多，有福的人有餘力為需要的人伸出援手，感謝慈院同仁一起參與，不分捐款金額多寡、大小，「投入的每一分愛都會成為力量」，幫助受難的民眾。

慈院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒表示，此次土耳其地震是當地百年來罕見規模較大的淺層地震，目前是黃金救援時間，需全球各地特種搜救隊趕赴當地救援，爭分奪秒搶救瓦礫堆下的寶貴生命，且後續的重建之路更是漫長，需要大量的人力和物資支援，身為醫師及花蓮縣特種搜救大隊成員的他，希望能盡所能地提供幫助。

慈濟基金會則在土耳其發生強震後啟動關懷機制，由於當地氣溫嚴寒且下雪，據當地慈濟志工評估，災民急需禦寒衣物、電器、糧食、衛生用品及民生必需品等，慈濟志工已多方尋求國際組織合作夥伴，包括世界醫生組織（MDM）丶空運連結賑災物流基金會（Airlink）等進行物資調度與後續救援工作。