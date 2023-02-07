偵辦台南市正副議長涉賄案的檢調人員，昨天再度傳喚先前獲保釋的議長邱莉莉、副議長林志展到案後，歷經長達15個小時的馬拉松式偵訊，今天凌晨以先前的保釋金「不足以防逃」為由，分別諭知150萬元、120萬元交保。

凌晨1點30分左右，邱莉莉的友人籌錢交保後，邱莉莉步出南檢一臉疲憊地說，「尊重司法，因為偵查不公開，無法透露案情，讓大家擔心，辛苦了」，隨即搭車離去。林志展於凌晨1點45分左右，由家人籌錢後獲釋，也低調表示，「靜待司法調查」後，即匆匆離去。

經過上午的休息，邱莉莉、林志展2人下午現身市議會時，針對保釋金的提高，再度表示尊重司法；2人還說，他們在偵查過程中，全都配合檢調的調查，交保是檢察官的權責，偵查不公開的部分無法做任何評論；最後2人更鞠躬說，「在此謝謝關心我們的朋友，讓台南市民擔心了，謝謝大家。」

昨天檢調除了再度約談邱莉莉、林志展，也借提在押的市議員黃麗招，以及約談議會郭姓員工作證。據了解，外傳黃麗招在相關人員的接觸場合中居間聯絡，郭也曾被指傳話，因此再度約談邱莉莉、林志展交叉比對供詞。

另外，檢調人員先前搜索邱莉莉住處時，曾發現大約250萬元的現金，但因現金並非一捆捆，加上金額與外傳上千萬元的賄款行情有落差，因此當時並未就此進一步訊問；此次再度約談邱，也一併釐清現金的來源，但尚未發現不法。

市議會臨時會將從明天起開議10天，緊接著3月又有臨時會，4月底起還有長達70天的定期會，外界質疑是為了正副議長撐起「保護傘」；不過，議會祕書長汪啟瑞表示，按照法令規定，除了上半年、下半年各一次定期會外，全年還可召開80天的臨時會。今年一整年的會期，早於上個月即已依往例預先排定2次定期會及4次各10天的臨時會，並經過黨團協商同意，與賄選案完全無關。