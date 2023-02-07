檢調偵辦台南市正副議長涉賄案，再度傳喚台南市議長邱莉莉、副議長林志展到案問訊後，分別諭知提高保釋金。對此，市議會國民黨團書記長蔡育輝強調，保釋金愈多代表涉案程度愈高，此案一定會起訴。市長黃偉哲及民進黨團發言人李宗翰則低調表示，「尊重司法，靜待司法調查」。

蔡育輝認為，檢調再度傳喚邱莉莉、林志展問訊，並分別將保釋金，從50萬元、20萬元再增加150萬元、120萬元，總計200萬元、140萬元；從保釋金的提高，不僅能推斷邱莉莉、林志展2人的涉案程度也增加，還可合理懷疑在押被告或證人中，有人說出比較具體的證據，達到起訴的要件，因此他認為檢方一定會起訴。

蔡育輝還說，雖然正副議長涉案程度提高，但國民黨是柔性政黨，並不會像過去的民進黨藉機杯葛議事或癱瘓議事運作，只是希望邱莉莉、林志展主持議會事務時，不要只做政黨的正副議長，應該做議會全體的正副議長，讓議會能在正常、良性的互動下，完成代表市民監督市政的使命。

黃偉哲指出，針對此案他相信正副議長該交代的，也都跟檢察官說了；目前案件還在偵查中，細節仍無從得知了解，但是基本上司法體制如何規定，就怎麼做；尤其議會臨時會即將開議，相信議會及整個制度一定會做最好的安排。

李宗翰強調，針對正副議長再度被交保，民進黨團的立場就是，民進黨中評會已經做出停權3年的處分，代表民進黨已經有明確的態度；對於檢調的偵查行動，「一切尊重司法，靜待司法調查」。