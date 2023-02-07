台南市正副議長涉賄案，檢方雖諭知提高保釋金，但從並未聲押的舉動來看，法界人士研判，檢調應是尚未掌握直接證據，無法一擊斃命，加上先前偵辦此案時，曾有2度聲押被駁經抗告才成功的前例，因此決定採取保守策略提高交保金額，待找到更直接的事證再出手。

檢調偵辦正副議長涉賄案至今超過1個月，但從上個月13日聲押國民黨前議員李文俊之後，就沒有明顯的辦案動作。不過，據了解，長達10天的新春連假期間，檢調人員並沒有跟著「放假」，仍不斷針對相關被告及證人的供詞，深入交叉比對釐清案情，企圖找出突破口。

上周檢方曾以證人的身分約談多名國民黨市議員，希望釐清李文俊如何遊說黨籍同仁同意他與民進黨接觸、黨團歷次開會，以及李文俊、張世賢、李鎮國等人跑票等相關細節；前天又突然約談議長邱莉莉、副議長林志展，並以先前的保釋金「不足以防逃」為由，分別諭知150萬元、120萬元交保。

從表面上來看，邱、林2人被加重保釋金，彷彿涉案情節加重，檢調似乎掌握到若干新事證；但深入探究後，果真如此的話，檢方何不像其他同案被告一樣直接聲押，反而還縱虎歸山呢？明顯是直接證據仍不足，擔心無法一擊斃命所致。

儘管坊間盛傳議員們「票投自己拿1000萬、投邱莉莉2000萬」，但法界人士認為，鑑於檢調掌握的證據力相當薄弱，因此目前的偵查重點，可能擺在較易追查的「期約賄選」上。

法界還強調，此案是社會矚目案件，檢方手邊押了6個人，因有最多羈押4個月的期限，需要與時間賽跑，辦案壓力肯定相當大，但因先前聲押李文俊及無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強時，曾被台南地方法院駁回，經補強證據向台南高分院提抗告發回更裁才成功，此次如果聲押邱莉莉、林志展又被駁回，恐將拖延辦案時間，倒不如採取保守策略，等待最佳時機再出手。