運安會主委楊宏智近日被媒體踢爆常蹺班摸魚，搭公務車飲宴泡湯訪友等。臉書粉專「漂亮諧音」指出，2021年騰龍遊覽車在蘇花公路自撞山壁造成6死事故，當時楊宏智還沒去現場看過，竟對媒體說「遊覽車座椅安裝不實」。遇到有重大死傷的運輸事故時，楊宏智多次為求表現和承辦檢察官互嗆。《太空發展法》修法程序沒好好督促，反而常藉機去屏東看太空火箭發射，或去國家太空中心參訪，跟旅遊沒兩樣，直呼太扯。

「我覺得更扯的是他在該職務上的專業度及嚴謹度太差太差太差！根本像另一款草包。」漂亮諧音指出，2021年騰龍運通遊覽車在蘇花公路自撞山壁，多名乘客被拋飛，造成6人死亡。當時楊宏智還沒去現場看過，遇到媒體提問他竟說：「遊覽車座椅安裝不實，不然怎麼會飛出去？」該事故都還沒調查分析，楊宏智也沒去現場看過，身為獨立調查機關的主委卻如此隨便發言講事發的可能原因，簡直太扯！

漂亮諧音提到，楊宏智遇到有重大死傷的運輸事故時，多次為求表現就和承辦檢察官互嗆。B先生說，楊宏智要下屬搶著訪談相關人及查驗證物，使得有辦案時限壓力的檢察官很跳腳。也就是說楊宏智為求運安會成績表現，硬是要搶在檢調人員之前調查運輸事故原因，完全不顧檢調單位必須先調查 人命損失的原因。楊宏智把「能成就自己升官的運輸事故調查」看得比「調查人民老百姓失去生命的原因」還重要！

漂亮諧音強調，楊宏智去年在運安會成立3週年時，宣布要依照《太空發展法》，增加太空事故調查，但這必須要修法，而修法程序至今都還未完成。內部人員說，楊沒有督促修法程序，反而常藉機去屏東看太空火箭發射，或去國家太空中心參訪，跟旅遊沒兩樣。漂亮諧音感嘆，挖勒！這傢伙連電子公文系統都不會操作，對調查運輸事故的專業度這麼差，卻妄想延伸運安會調查範圍到外太空，為的是自己上班摸魚看太空火箭發射兼旅遊吧！