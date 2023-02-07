土耳其強震造成當地民眾嚴重傷亡，由於氣候嚴寒，駐台北土耳其貿易辦事處今天表示，目前急需外界捐贈成人及孩童冬天各式衣物，同時也需帳篷、睡袋、毛毯、手電筒、尿布等用品，有意捐贈者可寄信聯繫。

駐台北土耳其貿易辦事處說明，若民眾或企業有意捐贈物資到土耳其協助災區居民，可寄信至[email protected]並留下聯絡方式，同時告知欲捐助物資項目、數量和重量等資訊。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人；台灣第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬今天上午已經抵達伊斯坦堡機場，正準備轉機進入土耳其南部災區阿達那（Adana）。

針對是否需外界捐贈物資，駐台北土耳其貿易辦事處晚間以電郵回覆中央社記者，目前急需成人及孩童冬天衣物，包括冬天大衣、保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲。

另外，還需要帳篷、床、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉及護墊。