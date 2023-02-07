歐、美市場各產業對工業電腦需求持續熱絡；受惠於全球能源轉型與基礎建設升級的剛性需求；因應客戶需求積極開發新應用領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板、智慧製造等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶，訂單能見度樂觀。

公司在強固型筆電研發設計與產品布局到位，同時受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，預期強固筆電在2023年會有顯著的貢獻。

從市場需求來看，融程電在國防、新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，預期全年營運穩健成長。

展望後市，融程電強固型平板與強固型筆電業務將持續聚焦七大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、醫療保健、國防，與公共安全。

另外，融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。