大陸延遲法定退休年齡的話題近日再起，來自於中信證券在最新一份研究報告中表示，在中共「二十大」與2022年底中央經濟工作會議中都提出明確要求，認為漸進式延遲退休方案或許會在2023年公佈、並於2025年正式實施，直到2055年前後將會實現65歲男女同齡退休。

根據大陸2020年進行的第7次人口普查數據顯示，60歲以上人口約有2.64億人、占總人口18.7％；65歲以上人口約有1.9億人、占總人口13.5％。而在「十四五」期間，新退休人數將超過4000萬人，導致勞動年齡人口淨減少3500萬人。

據《華夏時報》引述北京市社科院研究員王鵬表示，大眾對漸進式延遲退休方案已具備一定心理準備。因此漸進式延遲退休方案在今、明2年內推出是大勢所趨。

至於具體如何實施，大陸人社部先前明確指出，要堅持「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則，不搞「一刀切」。

事實上，大陸官方喊話實行「延遲法定退休年齡」的訊號已釋放多年。2022年也發布《關於印發「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》與《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，都提及實施漸進式的延遲法定退休年齡。