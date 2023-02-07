土耳其南部6日清晨發生芮氏規模7.8級強震，鄰國敘利亞也遭受波及。而據外媒報導，敘利亞西北部一處監獄有犯人趁亂發起暴動，至少20人逃獄，其中可能包含伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）成員。

根據外媒消息指出，發生暴動的監獄位於敘利亞與土耳其邊境城市拉霍（Rajo），有大約2千名犯人關押在此，其中超過6成疑似是伊斯蘭國組織分子。6日清晨強震發生之後，由於部分監獄結構遭到毀損，部分犯人於是趁機脫逃。

「地震發生後，囚犯開始暴動並控制部分監獄，大約有20人趁亂逃跑……這些人應該是伊斯蘭國激進分子，」一名監獄官員表示。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，目前尚無法確認有人越獄，但證實該監獄發生暴動。

伊斯蘭國自2014年起佔領伊拉克和敘利亞多處地區，不過在當地政府與美國等國際盟軍合作圍剿下，近年已逐漸失去勢力。