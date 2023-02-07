台北市內湖科技園區交通問題令人詬病，台北捷運將研擬早晚鳥票，估可提供民眾票價4折優惠，吸引員工改搭捷運通勤，並與企業溝通讓員工彈性上下班分流，紓緩內科塞車。北市交通局長謝銘鴻今天受訪表示，一定得搭配企業實施彈性上下班，把尖峰時間量攤平，以達到「消峰填谷」效果。

謝銘鴻表示，解決內科交通問題，上個月有提出如何用時間分散交通車流的做法，最主要是彈性上下班，可以達到效果，將尖峰時間分散，所謂的捷運差別費率，可以來加強落實該效果，利用非尖峰時間低費率吸引更多人在離峰時間上班，不論是捷運使用人或道路駕駛人等，才會有此想法，至於在什麼時間及站點，都還在研擬之中。

謝銘鴻指出，目的是希望減少汽機車使用量，第二希望藉由此機會，改善捷運尖峰時間容量不夠問題，例如可能在7點或7點半可提供低費率票價，吸引一些人提早上班，當然這一定得搭配企業實施彈性上下班，把尖峰時間量攤平，以達到「消峰填谷」效果，未來會再徵詢內科協會企業員工們、當地里長、專家學者，進行進一步研議可行性。

謝銘鴻強調，尚未與捷運公司討論具體折數方案，未來會就多少價格可具有實質吸引效果再做定論，後續還需與利害關係人、專家學者等諮詢後，提出具體方案後實施，時程表也尚未訂定，目前還須與相關企業團體、公司行號以及里長等討論後才會實施。

至於跳蛙公車構想，謝銘鴻說明，民眾如集結一定人數，20或30人可共同預約一條公車路線，可以是自創或既有路線，透過快速道路或高速公路直接到達內科，節省時間，這樣的服務之後會與內科員工訪談，了了搭乘意願，另也需兼顧業者成本，計畫在研擬中。

對於市長蔣萬安是否有相關指示？他表示，內科府級專案小組有提出想法，副市長李四川於第一次會議有提出相關構想，後續剩下與企業溝通，若大家認為可行就會分別實施，如對內科改善有幫助，包含交通改善措施、企業合作、大眾運輸等方案，只要有助於改善內科交通，相信市長應都會給予很大支持。今年底前有機會上路？謝回應，努力看看，過幾天會推出加密公車班次做法。

北捷表示，以今年1月份為例，早尖峰最大站間流量落在8時到9時之間，忠孝復興站到南京復興站每小時站間流量約1萬2千人次，南京復興站到中山國中站約1萬2千人次；晚尖峰時段最大站間流量落在18時到19時之間，中山國中站到南京復興站每小時站間流量約1萬1千人次，南京復興站到忠孝復興站每小時站間流量約1萬1千人次。

北捷說，早晚鳥票方案是否推出及相關規畫，將於交通局討論後，在專案小組會議中討論。