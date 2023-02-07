台股歷經2022年通膨、升息利空衝擊，指數大幅修正，而權證具有多空雙向操作、損失風險有限等特性，更適合波動交易，由旺旺中時媒體集團工商時報主辦的「第13屆台灣權王大賽」圓滿落幕，本屆累積總買入金額高達225億元，報名人數將近3,000人，為權證市場帶來亮眼績效。

「第13屆台灣權王大賽」由證交所、集保結算所、櫃買中心、券商公會及元大證、中信證、台新證、兆豐證、永豐金證、凱基證、群益金鼎證七家券商共同協辦，7日舉行頒獎典禮。

值得一提的是，工商時報攜手券商共同推動權證市場，舉辦權王大賽第13年，共累計超過56萬人參與，總買入額逾1,600億元。「第13屆台灣權王大賽」總報名人數將近3,000人，經過26周實體交易競賽，競賽結果正式出爐，在台股市場震盪不斷的一年仍繳出亮眼成績，

工商時報社長陳國瑋表示，2022年資本市場動盪，台股成交量下滑，但「第13屆台灣權王大賽」總買入金額達225億元，仍是創辦以來第三高紀錄，累計實動戶1,397戶，維持不錯比例。此外，本屆權王大賽也著重在與年輕人接觸，強化教育推廣、拍攝教學影片、辦理線上理財講座及PODCAST等，將權證商品推廣至小資、年輕族群，發揮以小博大、多空皆宜及低交易成本等優勢。

金管會副主委蕭翠玲出席時指出，透過「台灣權王」活動持續舉辦講座、遊戲實體競賽，奠定權證市場發展基礎，從近年權證造市品質提升，以及投資人對權證商品了解日益深入，推廣成效顯現，而金管會也推動相關措施，提升投資人參與權證市場意願，秉持活絡健全市場理念，目前權證避險降稅法案已通過一讀，預計立院本會期列入優先法案，可望進一步提高權證交易意願。

券商公會理事長陳俊宏也直言，券商公會今年最大工作就是推動立院在本會期通過權證避險降稅修法，期盼能在4月底完成三讀，並看好權證避險降稅上路後，將有利創造投資人、券商、政府稅收三贏局面。