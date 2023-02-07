台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今天上午在日本東京舉行「第46屆台日經濟貿易會議」，駐日代表謝長廷表示，雙方針對半導體及能源的供應、合作有不少建設性的意見交換和共識。

我國代表團由台灣日本關係協會蘇嘉全會長擔任團長，日本代表團由日本台灣交流協會大橋光夫會長擔任團長。

謝長廷說，因為疫情影響，「台日經濟貿易會議」過去三年沒有實體召開，去年八月，經濟部長王美花來日訪問時，曾提示說因應全球政治經濟急劇變化與發展，期待台日經貿會議能夠有更直接以及實質的交流。

謝長廷指出，在雙方人員的努力下，這次會議除了廣泛交流外，針對半導體及能源的供應、合作也有不少建設性的意見交換和共識，非常值得高興。

台日協表示，本屆「台日經濟貿易會議」於今年1月分為一般政策組、農林水產／醫藥／技術交流組、智慧財產權組等三組進行會議，會中雙方就經濟貿易等議題廣泛交換意見。本項會議自1976年首次召開以來，台日協秉承上述會議之成果，將繼續與日本台灣交流協會合作，進一步擴大台日經貿等實質關係之互動與合作。