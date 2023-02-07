藝人林姵君（藝名：優格、DoReMi姐姐）過去是兒童節目主持人，因擁有甜美外表被冠上「兒童台最正姐姐」封號，2016年與知名電競實況主Xargon結婚，婚後她時常透過社群平台與粉絲分享生活，近日她吐露童年曾被親戚捏胸部，讓許多粉絲心疼。

林姵君回憶童年曾被男性親戚以「檢查發育」的理由捏胸部，當下只覺得好丟臉，愣在原地不發一語，之後出社會工作，某次彎腰拿地板上的東西，卻被前輩直言：「把妳的胸部收起來，我沒有要看。」她當下慌亂道歉，回家後卻氣到哭「越想越生氣為什麼我要為這種事道歉？然後還覺得自己很丟臉？」

她透露某一任男友曾趁著她喝醉，拿奇異筆在私密部位劃圈，並在全身寫滿「淫蕩」字眼，林姵君發現後驚恐問對方這麼做的理由，沒想到對方只為了好玩做出這種事。後來她嫁人，坦言結婚初期和老公常常因為衣服吵架，因為她每次彎腰就有可能走光，因此反思認為「乳房是自己的一部分，是中性的。」

林姵君提到：「就是因為乳房的多功能，有這麼複雜的形象，因此背後深埋很多議題，而沒辦法輕易的解放。解放，並不是以後路上所有女性都上空，只是我希望她們能有所選擇而已；解放，能帶來大家更健康的看待女體，讓男性學習尊重，讓女性接納自己的身體。」

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